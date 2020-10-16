ПСБ и губернатор Свердловской области подписали пакет соглашений о развитии экономики региона

Евгений Куйвашев и Пётр Фрадков Фото: Пресс-служба "Промсвязьбанк"

ПСБ является системообразующим финансовым учреждением страны. Поэтому участвует в большинстве льготных государственных программах кредитования. На этой неделе председатель ПСБ Петр Фрадков прилетел в Екатеринбург для того, чтобы встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и совместно подписать документы, которые позволят реализовать важнейшие проекты региона.

Это особенно важно в период пандемии, когда огромное количество предпринимателей нуждается в дополнительных мерах поддержки. В частности, по программам поддержки компаний, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, почти 1000 предприятий в Свердловской области получили поддержку на сумму 1,3 млрд руб. от ПСБ.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева закономерным продолжением совместной деятельности банка и региона стало подписание соглашений о сотрудничестве.

- Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорный банк для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. «Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор.

Отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, его сотрудниками, а также всеми «бюджетниками». Так, в рамках подписанного ипотечного соглашения все они смогут кредитоваться собственной программе банка «Семейная ипотека» от 3,99% годовых, по «Госпрограмме 2020» - от 5,85%. По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8%.

Стороны также будут развивать банковскую инфраструктуру на территории Свердловской области. Кроме того, ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием. ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.