Экономист Андрей Попов: «Инвестиции должны быть регулярными»

Андрей Попов — экономист, инвестор и соведущий программы «Андрей знает» Фото: Юлия АБРАМОВА

Андрей Попов – экономист, инвестор и соведущий программы «Андрей знает». Программа выходит каждый четверг на радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM. В ней эксперт вместе с Александром Цариковым обсуждает экономические новости последних дней, проводит инвестиционный ликбез и даже разыгрывает деньги.

Вот главные темы последнего выпуска.

Об акциях компании Apple

13 октября прошла презентация Apple. Новостью стало то, что больше не будет бесплатных блоков или наушников. Компания это объясняет заботой о природе. Это напомнило историю о том, как компания American Airlines убрала из салатов, которые подавали пассажиром одну оливку. Это позволило сэкономить 40 тысяч долларов в год. Поэтому можно предположить, что компанией Apple движет не только забота об окружающей среде, но и о прибыли своих акционеров.

Во время презентации акции упали на 3,5 процента. Это традиция последних лет. С 2015 года после каждой презентации акции компании падают, но до нее – заметно растут. Очередное подтверждение тому, что рынки живут ожиданиями, а продаются уже по факту.

У компании Apple большой денежный поток и мало кредитов. Если смотреть мультипликатор P/E, то увидим, что компания оценивается в 36 годовых прибылей. Что в текущей ситуации не много для сегмента Hi-Tech. Например, этот же показатель компании у Tesla приближается к 1000.

О цифровом рубле

13 октября вышла новость о появлении цифрового рубль — дополнительной формы российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Предполагается, что цифровой рубль будет сочетать свойства наличных и безналичных денег.

Мы повсюду платим с телефона, с карточки - прошла транзакция, пришла смс. Поэтому не понятно, по каким признакам наш сегодняшний рубль не является цифровым? Я не вижу для чего это делается.

О первых инвестициях

Важно определиться с целью инвестирования. Либо эти игра (спекуляция), либо долгосрочные вложения денег, либо некий вариант создания своего личного пенсионного фонда. От вашей цели будут зависеть шаги по определению стратегии, по выбору активов и брокера.

Если ваша цель – долгосрочные инвестиции, то подходить важно к этому процессу как к бизнесу. Это требует времени и терпения. А спекуляция может обернуться потерей сна, нервов и денег.

Есть много расхожих мнений, например, чтобы инвестировать – нужны большие деньги. На самом деле не так важна сумма, как регулярность ваших вложений, например, если вы каждый месяц вкладываете в фондовый рынок 10000 рублей.

О выборе брокера

Брокер – это посредник между вами и фондовым рынком. При его выборе важно обращать внимание на брокерские комиссии, какие инструменты он предоставляет. Нужно продумать, как вы будете выходить от этого брокера в случае чего. Позволяет ли он переводить ваши активы к другому брокеру, в случае если он обанкротиться или лишится лицензии.

Не стоит забывать, что брокер – это проводник в мире финансов, а идти вы должны самостоятельно.

Как выиграть деньги?

Подписаться в Instagram на @Zadeloplatform и в комментариях под постом с розыгрышем написать курс доллара, который по вашему мнению будет 21 октября. Тот, кто будет ближе всех в своем прогнозе, получит 1000 рублей.