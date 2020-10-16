Дмитрия жестоко избили и изнасиловали трубой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе-спутнике Екатеринбурга – Верхней Пышме продолжается расследование, пожалуй, самого громкого преступления за последнее время. 23 августа на участке в СНТ «Жасмин» был жестко убит 48-летний Дмитрий Чикваркин. «Любящий муж и первоклассный водитель» - так о нем отзываются друзья. Но, к сожалению, уже в прошедшем времени.

Накануне расправы к Дмитрию обратилась за помощью его знакомая Наталья Фролова. Она попросила привезти к ней на дачу двух девочек, одна из которой была дочерью ее племянника. Молодой человек уже был разведен с экс-женой Валерией Дунаевой. А девушка в свою очередь стала сожительницей известного всему городу эвакуаторщика Сергея Чабина.

Алине Михайловой предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством». Девушка находится под подпиской о невыезде. Фото: личная страница обвиняемой во «ВКонтакте»

Той ночью парочка распивала спиртное вместе с ранее судимым Михаилом Ивановым и еще одной молодой мамочкой Алиной Михайловой. Дмитрий Чикваркин выполнил просьбу приятельницы и забрал двух девочек из квартиры, где детям было лучше не находиться. И даже по пути заехал в магазин купить им продукты.

Утром следующего дня протрезвевшая Дунаева забрала девочек обратно. Но они внезапно решили «пошутить» и заявили, что «дядя Дима трогал их ниже пояса». После этого разгневанная компания попросила Чикваркина вернуться к дому Фроловой, где позже мужчину и убили.

Несмотря на обвинения, жена Сергея не отвернулась от него и наняла двух адвокатов. Фото: личные страницы обвиняемых во "ВКонтакте"

На следующий день Дмитрий скончался в реанимации, а предполагаемых убийц оперативно арестовали.

- Это был уже не человек, а мешок с костями, - рассказывали родственникам фельдшеры скорой помощи.

Дунаева и Иванов признают свою вину, но не в убийстве. Мол, хотели избить, но не лишить жизни. А вот Сергей Чабин и вовсе занял глухую оборону. Эвакуаторщик отказался от участия в следственном эксперименте, вину не признал.

Несмотря на его «похождения», супруга не отвернулась от Сергея. Продала его машину, чтобы нанять двух адвокатов.

По словам представителя семьи Чикваркиных Дмитрия Жикина, сторона Чабина надеется побыстрее ознакомиться с материалами дела, чтобы начать выстраивать линию защиты.

- Чабин отрицает свое участие в убийстве. Говорит, что просто наблюдал. Дунаева и Иванов признают вину частично, но это лишь для избежания пожизненного срока. На следующей неделе следователь выступит с ходатайством о продлении ареста всем троим на три месяца, - рассказывает «КП» адвокат Дмитрий Жикин.

Скорее всего квалификация уголовного дела останется прежней - «Убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору. Но не исключено, что банде добавят обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

- Причиной расправы все называют конфликт. Действительно думали, что над девочками надругались. Уже после избиения над телом глумились - в задний проход засунули тяпку, - добавил Дмитрий Жикин.

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