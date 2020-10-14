Что погубило тысячелетнюю Россию

Сильнее всего эпоха Николая II сейчас интересует молодежь, считает историк-публицист Петр Мультатули. Фото: предоставлено Фондом святой Екатерины

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла конференция «Екатеринбургское злодеяние: обстоятельства, факты и вымыслы», посвященная гибели Николая II, его родных и слуг. Ее посетил историк-публицист Петр Мультатули, который приходится правнуком повару Ивану Харитонову, погибшему вместе с Царской семьей в доме Ипатьева 17 июля 1918 года. В перерыве мы пообщались с ним о событиях, случившихся в Екатеринбурге 102 года назад, а также об эпохе последнего русского императора.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЭПОХИ НИКОЛАЯ II

- Петр Валентинович, о чем шла речь на конференции?

- О тех вопросах, которые существуют сегодня в расследовании убийства царской семьи в истории, как считают одни, уничтожения или, как считают другие, сокрытия их тел. Это вопросы, которые волнуют православную общественность. Следствие, как мы думаем, должно обратить на них внимание. О необходимости таких встреч и обсуждений неоднократно говорил святейший патриарх Кирилл. Вообще идея такая: хорошо бы, чтобы в Екатеринбурге появилась площадка, где можно было бы эти вопросы обсуждать с разными людьми, придерживающимися различных мнений.

- Как вы думаете, мог бы такой площадкой стать сайт «эпоха-николая-2.рф»?

- Да, это уникальный сайт. В этом проекте, созданном по инициативе компании «Таганский ряд» при поддержке Фонда святой Екатерины, я выступаю в качестве исторического редактора. Сайт рассказывает об эпохе императора Николая II. Причем нам удалось привлечь к дискуссии большое количество экспертов как российских, так и зарубежных. Например, были у нас доктор истории из Сорбонны Андрей Рачинский. Скоро появится интервью с крупнейшим специалистом по униформе Андреем Малов-Гра (он часто выступает консультантом при съемках исторических фильмов. - Прим. ред.). Не так давно на площадке сайта выступил председатель Ассоциации обществ русского исторического просвещения «Наследие империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников. А кроме того, мы размещаем на этом сайте уникальные документы, фотографии и видео, а также тесты, посвященные той эпохе.

ШКОЛЬНИКИ ЖИВО ИНТЕРЕСУЮТСЯ ИСТОРИЕЙ

- Для кого был создан этот проект?

- Для всех. Идея была в том, чтобы сделать эпоху Николая II интересной любому человеку, от ученого до самого простого гражданина. И вы не поверите, но выяснилось, что наша молодежь, которой еще не исполнилось и 18 лет, очень интересуется тем временем. Более того, в процентном отношении самая большая аудитория сайта молодежная.

- А с чем это может быть связано?

- Вы знаете, я ведь еще преподаю в Московском государственном институте культуры, и вот это представление о нашей молодежи, что она такая либеральная, левая… Молодое поколение очень интересуются прошлым своей страны, императорским периодом, царской Россией… И сайт «эпоха-николая-2.рф» это доказывает.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СТРАНЫ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ ПРИ ЦАРЕ

- Какой самый главный миф об эпохе Николая II развенчивает этот проект?

- Миф о том, что это была отсталая и страшная эпоха, которая привела к революции. Исторические факты свидетельствует о совершенно обратном. Все знают про лампочку Ильича. Но ведь на самом деле электрификация страны началась еще в 1911 году по плану, который был разработан в царствование императора Николая II. Здравоохранение при царе уже практически было бесплатным. На личные средства государя шли разработки в области обогащения урана. Первые самолеты, первые подводные лодки. Это все при государе. Это была великая эпоха, которая проходила в рамках нарастающего духовного кризиса. И этот кризис, который начался задолго до царствования Николая II, просто разорвал Российскую империю.

- Почему нам, жителям 2020 года, важно обращаться к той эпохе, ведь она была больше века назад?

- Потому что та эпоха закрыла тысячелетнюю Россию с ее идеологией, с ее душой. Мы стали жить в совершенно другой стране. Сегодня мы выкарабкиваемся из этого состояния и нам важно, чтобы то, что случилось с Россией тогда, ни в коем случае не повторилось сейчас.