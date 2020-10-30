Путь мастера начинается с решения делать что-то настоящее

Рихард Мухамадеев, оператор-наладчик на ОАО «Жировой комбинат». Автор фото: Елена ТОЗИК

На участке фасовки подсолнечного масла «КП» поговорила с оператором-наладчиком Рихардом Мухамадеевым. Он работает на комбинате полтора года.

- На ЕЖК я пришел сразу после службы в Вооруженных силах РФ. Я занимаюсь контролем за выдувом пластиковых бутылок, фасовкой, укупоркой и маркировкой всего ассортимента подсолнечного масла. А также отвечаю за бесперебойную работу оборудования.

- За что вы любите свою работу?

- Есть в этом особое удовольствие - видеть на полках магазинов свой продукт, наблюдать, как люди его с удовольствием покупают, и знать, что он соответствует высочайшим стандартам качества. Также мне нравится мой график и возможность выйти в дополнительную смену - подзаработать. ЕЖК входит в перечень системообразующих предприятий России, мы работали даже во время пандемии (соблюдая все меры безопасности). Сопричастность к чему-то важному - это круто.

- Какие качества нужны, чтобы достичь успеха в вашей профессии на комбинате?

- Инициативность: видишь в чем-либо несовершенство - стремись это исправить. Оператору-наладчику также нужно иметь технический склад ума, уметь быстро находить решение и обращаться с инструментами и измерительными приборами. Плюсом будет уверенное владение ПК.

- Вы мечтаете о карьере?

- Карьерный рост интересен каждому. Другое дело, будете ли вы развиваться по вертикали или в своей профессии? Я пришел на ЕЖК без опыта работы, а через год уже подменял мастера. В нашей компании проводят обучение и внутренние тренинги. Например, я освоил систему 5S (бережливое производство) и систему менеджмента в области пищевой безопасности ISO 22000:2018. А еще прошел сертифицированные курсы лифтеров. Сейчас подменяю на работе инженера-технолога.

- Что посоветуете студентам, которые задумываются о будущем месте работы?

- Приходите к нам на ЕЖК работать оператором-наладчиком. В хорошей компании у вас точно все получится.

Отдел подбора персонала ОАО «Жировой комбинат»:

г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27. Тел. 8 800 700-7900, добавочный 55977 или 55681

Посмотреть вакансии и отправить резюме можно здесь: https://rabota.rusagrogroup.ru/

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