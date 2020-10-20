Научился мастерству - передай другому

Лариса Лемтюгина, изготовитель готовой продукции на ОАО «Жировой комбинат». Автор фото: Анастасия КАРПОВА

Все дело, оказывается, в любви.

Технология приготовления находится в руках изготовителей продукции. О тонкостях профессии «КП» поговорила с мастером Ларисой Лемтюгиной, работающей на комбинате 12 лет.

- Лариса, помните свои впечатления, когда впервые попали на комбинат?

- На Жировой комбинат я пришла 1 июня 2008 года. Мне было 19 лет, и я только приехала в Екатеринбург. Комбинат мне порекомендовала тетя, я устроилась в майонезный цех изготовителем готовой продукции. Цех поразил меня масштабами, я даже немного испугалась, что допущу какую-нибудь ошибку. Но мне сразу дали наставника: я освоила одну линию, затем другие. Линий у нас много, интерфейсы разные, но технологический процесс схожий. Через несколько лет я уже работала на всех площадках в цехе и даже сама обучала новичков.

- Какие знания нужны тем, кто хочет достичь успеха в профессии?

- На ЕЖК интересно работать, есть возможность развиваться. Изготовителям готовой продукции не обязательно иметь специальное образование. Главное - быть ответственным и внимательным, остальному научат наставники. Также у нас проводят для сотрудников тренинги, мастер-классы, тестирование.

- А можно ли построить карьеру на ЕЖК?

- У нас много сотрудников, которые начинали со стартовых должностей и дорастали до руководителей. Например, я в 2016 году научилась работе сменного мастера и начала заме-щать мастеров на время их отпуска. Через два года попробовала себя в роли второго технолога. У нас людям дают возможность попробовать себя на разных должностях, каждый может выбрать ту работу и уровень ответственности, которые ему по душе. Я свою работу люблю! Желаю каждому найти свое место в профессиональной деятельности и получать удовольствие от своей работы!

Отдел подбора персонала ОАО «Жировой комбинат»:

г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27. Тел. 8 800 700-7900, добавочный 55977 или 55681

Посмотреть вакансии и отправить резюме можно здесь: https://rabota.rusagrogroup.ru/

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