О существовании малышки знала только мать и другие ее дети. Фото: предоставлено знакомыми Юлии Зыковой

Главный врач Областной детской больницы № 1 Екатеринбурга Олег Аверьянов рассказал о состоянии пятимесячной Полины, которую морили голодом и прятали в шкафу.

Что же до горе-мамаши Юлии Зыковой, то ейгрозит до 7 лет лишения свободы по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре, в течение месяца специалисты придут к выводу, вменяема она или нет. Женщина тайно родила Полину в ванной, а потом держала в шкафу. Страшную находку обнаружили подруги во время пьяного застолья.

Юлия и Андрей прожили вместе более 13 лет. Фото: личная страница Андрея Зыкова в "Одноклассниках"

Муж Юлии ушел из семьи еще до рождения третьего ребенка. Более того, Андрей Зыков не признавал дочку. Но после того, как его бывшая жена «прославилась» на всю страну, моментально принял приглашение на съемки ток-шоу в Москве.

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