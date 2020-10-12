Уральские ученые разработали сенсорную палку, которая поможет слабовидящим ориентироваться в городе

Ультразвуковой датчик позволяет измерять расстояние до предметов, конструкций и людей. Фото: пресс-служба РАНХиГС

15 октября отмечается Международный день белой трости. В преддверии этого события в Екатеринбурге презентовали специальное устройство Helfer (в переводе с немецкого это слово значит «помощник»). Разработка обещает существенно облегчить жизнь людям с нарушениями зрения.

- Я полностью потерял зрение восемь лет назад – из-за перенесенного заболевания. Конечно, с этим устройством лучше. Но еще лучше иметь свои глаза, - замечает Алексей Филатов.

Его пригласили попробовать на себе, насколько удобнее инвалиду по зрению перемещаться по городу с сенсорной палкой.

Презентация Helfer проходила на площадке рядом с Уральским институтом управления РАНХиГС. Разработкой устройства занимались в том числе студенты и преподаватели этого вуза.

Алексей Попов, потерявший зрение восемь лет назад, проверил работу устройства на себе. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Алексей самостоятельно установил устройство на свою трость. После этого он начал подходить к шлагбауму. Helfer стал вибрировать и эти колебания передавались на трость. Позже при помощи устройства Алексей Филатов, полностью лишившийся зрения, даже смог посчитать количество людей, которые его окружали.

В команду, которая занималась разработкой устройства, вошло довольно много специалистов. Среди них преподаватель Екатеринбургского политехникума Иван Седов. Он рассказал о принципе работы устройства Helfer.

- Здесь стоит ультразвуковой датчик. Он распознает расстояние и рассчитывает его. Диапазон – от 10 сантиметров до 2,5 метров. Зону срабатывания датчика можно настраивать. Информация передается на контроллер и он, в зависимости от расстояния, передает сигнал на вибродвигатель. Происходит вибрация и по трости она передается к человеку, - рассказал Иван Седов.

Ожидается, что устройство начнут массово изготавливать через три месяца. Об этом рассказал Дмитрий Масленников, руководитель проектного офиса Уральского института управления, а также ментор команды социальных предпринимателей «Атмосфера». Он уточнил, что первоначально разработчики предполагали, что по себестоимости на одно устройство уйдет около семи тысяч рублей. Но позже команда закупила комплектующие в Китае. Тогда оказалось, что Helfer можно изготовить и за 800 рублей.

- Мы будем стремиться, чтобы разработка попала в перечень устройств, которыми государство обеспечивает незащищенные слои населения, - рассказал Дмитрий Масленников. – В этом случае государство сможет обеспечить этим видом оборудования нуждающихся людей бесплатно.

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