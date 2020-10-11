Оставила бабушке предсмертную записку: в Екатеринбурге 13-летняя школьница оказалась в больнице после попытки суицида

Девочку воспитывает бабушка, мама Кати умерла в 2018 году. Фото: личная страница пострадавшей во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге врачи детской больницы № 9 борются за жизнь 13-летней Кати Абрамовой (имя изменено – прим.ред.). Как рассказал источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, девочка попыталась покончить с собой. С многочисленными травмами ее обнаружила родная бабушка.

62-летняя женщина является единственным родным человеком для Кати: два года назад мать девочки скончалась на фоне злоупотребления алкоголя и наркотиков, отец умер в прошлом сентябре.

Бабушка школьницы работает заведующей детского сада. По ее словам, с Катей у нее всегда были хорошие отношения.

- Женщина пришла с работы и окликнула внучку, но та не ответила. Поняв, что одежда и обувь Кати на месте, бабушка пошла на кухню. Там она и нашла предсмертную записку. Девочка написала «Прости меня за все, я тебя очень люблю», - рассказывает инсайдер «КП».

Катя учится в 8 классе. Фото: личная страница пострадавшей во "ВКонтакте"

В Следственном комитете и МВД воздерживаются от комментариев. О причинах поступка внучки бабушке остается лишь догадываться. Семья проживает в просторной квартире в микрорайоне Компрессорный, и до этого дня не состояла на учете в полиции. Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи буквально вернула девочку с того света.

- Моя внучка – общительная и позитивная девочка. Она никогда не пыталась покончить с собой, - написала в объяснениях женщина.

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