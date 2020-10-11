Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 октября 2020 года

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 711 043 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 209 случаев COVID-19.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 124. В больницах Среднего Урала остается 611 пациентов. Кроме этого за последние 24 часа от COVID-19 скончались 5 человек, общее число случаев – 651.

- Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ, - отметили в региональном оперштабе.

Стоит добавить, что число выписанных достигло 23 051 (+145 за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)