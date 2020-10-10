Россиянка, осужденная в Швейцарии пожизненно за убийство, рассказала о жизни после тюрьмы

В России Елену ждет мать и сестра. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

29 месяцев – именно столько времени россиянка Елена Панова провела в швейцарской тюрьме. И все «благодаря» мужу Серджио Джуссани, который оклеветал жену, будучи за решеткой. Переезд в Европу за счастливой жизнью обернулся для матери двух дочерей кошмаром о пожизненным сроком за подстрекательство к убийству.

Следователи посчитали, что Джуссани расправился с бывшей супругой Моникой именно из-за давления Елены. Но как выяснилось, мужчину просто раздражало его бедственное положение. Всему виной были алименты. Уже после ареста он узнает, что у Елены появился новый ухажер и внезапно меняет показания. А местный прокурор с особым усердием ломает жизнь ни в чем невиновной женщине.

Елена и ее второй муж Серджио Джуссани. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

Но спустя два с половиной года справедливость восторжествовала. Лишь после апелляции с екатеринбурженки сняли все обвинения и освободили из под стражи. Сейчас с Еленой все хорошо, она и ее дочки в безопасности. И даже несмотря на такой «евротур», она планирует оставаться в Швейцарии.

«Комсомолке» удалось пообщаться с Еленой Пановой после ее освобождения.

- Вы обсуждали с адвокатом тот факт, что государство обязано вам выплатить компенсацию за то, что вы 2,5 года за решеткой провели?

- Да, мы разговаривали. Но я пока понятия не имею, о какой сумме идет речь.

- Расскажите, общались ли вы с родственниками?

- Да, сегодня общались.

- Как они отреагировали?

- Конечно, положительно. Никто не верил в то, что меня освободят.

Чтобы вызволить Елену из тюрьмы адвокату пришлось просить помощи у консула России в Швейцарии. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

- С Серджио вы виделись, только когда полицию вызывали к себе домой? Или были какие-то очные ставки?

- Ну да, была один раз очная ставка, но мы были в разных комнатах.

- Если бы вы могли передать ему что-нибудь, что бы вы ему сказали?

- Бог ему судья, вот и все.

- А вы планируете приезжать в Россию?

- Конечно, я бы хоть сейчас поехала к маме, но у меня сейчас очень плохо со здоровьем. Голова пока кружится, да и коронавирус сейчас.

Елена познакомилась с Серджио на сайте знакомств и уже через полгода переехала к нему. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

- Расскажите, пожалуйста, в нескольких предложениях о той тюрьме, где находились вы? Какие там условия?

- Я была в двух тюрьмах, у меня есть, с чем сравнить. Я сначала была в Тичино, там было очень жестоко все. Я не могу объяснить словами. Люди очень жестокие, суровые. 23 часа ты в камере и не можешь выйти. Можно делать один раз в неделю покупки: сухари, шоколад, газеты, больше ничего. Во всем ограничения. Один час прогулка, остальное время в камере. Звонок 5 минут.

- То есть никакого общения с внешним миром?

- Вообще нет. И когда я была в другой тюрьме, я ощутила разницу. Там это больше не тюрьма, в деревенька. Все разделены. Были опасные преступники, но они были в другом секторе, были мамочки с детьми, были и те, кто сидел за наркотики. Но все были разделены. Это совершенно другой уровень и человеческое отношение. Я даже на суде сказала слова благодарности директору тюрьмы за их подход. А еще я хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживал.

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