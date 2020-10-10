Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 октября 2020 года

В регионе почти 31 тысяча заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали 198 новых случаев коронавируса. Мы вплотную подошли к 200. Больше всего заболевших – из Екатеринбурга (+109). Кроме того, зараженных нашли в Нижнем Тагиле, Ревде, Серове, Березовском, Асбесте и других муниципалитетах.

Общее число зарегистрированных в регионе случаев с начала пандемии – 30915.

- Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимации, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 616. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их уже 646.

Но хорошие новости тоже есть: с начала пандемии уральские медики сумели поставить на ноги 22906 человек. Только за сутки из больниц выписали 140 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID мощнее ОРВИ: на Среднем Урале закрыли на карантин 450 школьных классов. Сейчас в регионе наблюдается подъем заболеваемости по коронавирусу (подробнее)

Пыталась обмануть госуслуги: жительница Екатеринбурга подменила результаты теста на COVID-19 своим детям. Вместо их результатов она опубликовала свой. В то же время у одного ребенка врачи выявили коронавирус (подробнее)