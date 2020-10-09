Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 октября 2020 года

В Свердловской области – значительный рост числа заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области – значительный рост числа заболевших. За минувшие сутки официально зафиксировали 191 случай коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+124). Кроме того, зараженных нашли в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Реже, Асбесте, Североуральске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Березовском и других муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30717 случаев COVID-19.

- Состояние 135 госпитализированных оценивается как тяжелое, 123 из них находятся в реанимации, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 615. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за сутки подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 640.

Но есть и хорошие новости: с конца марта уральские медики сумели вылечить 22766 человек. Только за сутки из больниц выписали 134 пациента.

Напомним, в Свердловской области вновь началось ужесточение «антиковидного» режима. Губернатор Евгений Куйвашев закрыл детские комнаты в ТРЦ на выходные дни, а также фан-зоны и танцполы на концертных площадках. А еще 30% всех сотрудников вновь переводят на удаленку.

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