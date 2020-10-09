Произошел отказ одной из систем: в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Омск

Самолет вылетел из Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет. Он летел из Москвы в Омск. На борту находилось 149 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Сейчас Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

- Вынужденная посадка была произведена в 03.11, - уточняют в ведомстве. - Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики. Пассажирам представителями авиакомпании оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Уральской транспортной прокуратурой организованы мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, а во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой - о безопасности полетов.

Добавим, что за последние полтора месяца это не первый случай непредвиденной ситуации с самолетами на Урале. 22 сентября самолет, вылетевший из Екатеринбурга при наборе высоты столкнулся с птицами. Впрочем, его экипаж решил продолжить полет. А еще раньше, 13 сентября, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Кольцово», потому что через несколько минут после вылета из Екатеринбурга у него отказал один из двигателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рядом с обломками нашли сумку, набитую деньгами»: 47 лет назад под Свердловском упал самолет со 100 пассажирами

«Комсомолка» пообщалась с людьми, работавшими на месте авиакатастрофы, о которой не говорили в СССР (Подробнее)

«Раздался хруст, треск и стук»: жительница Москвы рассказала, как в Екатеринбурге после отказа двигателя сел самолет

Росавиация продолжает разбираться в обстоятельствах авиапроисшествия, случившегося в Екатеринбурге 13 сентября. В этот день самолет Airbus A319 авиакомпании S7 совершил аварийную посадку в аэропорту «Кольцово». Он должен был отвезти пассажиров из столицы Урала в Москву, но через несколько минут после вылета у лайнера вдруг отказал один из двигателей. Судно развернули в районе Красноуфимска. (Подробнее)