Исследование «Манго Телеком»: как выбор и сочетание цифр влияют на восприятие телефонных номеров

60% опрошенных считают, что ноль украшает телефонный номер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Манго Телеком», крупный оператор профессиональных коммуникаций, чьи решения используют колл-центры тысячи российских предприятий, провел собственное исследование и изучил, как выбор и сочетание цифр влияют на восприятие телефонных номеров.

«Мы сделали попытку выявить закономерности: какие номера — по компоновке, последовательности или способу чередования элементов — ощущаются более привлекательными», — объясняют авторы. — «Выводы могут оказаться полезными, когда речь идет о приобретении так называемых «категорийных» номеров — с доплатой за выбор комбинации, которая запомнится с большей вероятностью».

Участникам опроса (более 500 респондентов — представители компаний, пользующиеся услугами «Манго Телеком», а также аудитория социальных сетей) предлагались пары условных телефонных номеров. В каждой паре, не приводя никаких обоснований, необходимо было выбрать номер, который на первый взгляд показался более приятным. Метод позволил сделать несколько любопытных наблюдений.

Например, цифры, которые соотносятся с меньшими числами, смотрятся более выигрышно по сравнению с противоположностями. Номер из единиц и двоек, похожему по схеме расположения элементов номеру из восьмерок и девяток предпочли 70% опрошенных, а в паре «250-00-00 и 350-00-00» за двойку проголосовали почти 80%.

Ноль, как выяснилось, украшает телефонный номер. Так считают 60% опрошенных, которые решили, что вариант с нулями интереснее, чем вариант, где на месте нулей другая повторяющаяся цифра.

При этом гипотеза о гармоничности круга не подтвердилась. Округлые цифры — шестерки, восьмерки, девятки — выбирали практически наравне с остроконечными единицами, четверками и семерками. Между четными и нечетными числами принципиальной разницы респонденты также не сделали.

А вот порядок следования цифр имеет значение. Для 80% восходящая последовательность (234-56-78) привлекательнее нисходящей (876-54-32).

Как чередуются цифры, тоже важно. Повтор элемента, а не повтор внутри элемента, воспринимается лучше. За номер 500-25-25 голосовали в четыре раза чаще, чем за номер 500-22-55.

«Психология цифр и чисел активно эксплуатируется маркетингом, когда необходимо представить более привлекательными цены, предлагаемые клиенту выгоды, условия или гарантии, но, как мы видим, и в других аспектах это достаточно интересное поле для экспериментов», — заключают авторы исследования.

По данным «Манго Телеком», продажи категорийных телефонных номеров для бизнеса год от года не снижаются.

«Красивый номер — это имиджевый элемент и способ подчеркнуть высокий класс сервиса, запомниться клиенту и за счет этого получить больше обращений. Поэтому компании продолжают искать и подключать номера с лучшим потенциалом, задействуя мнемонику», — добавляют эксперты.