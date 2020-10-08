Путь в профессию начинается с наставника

Вячеслав Пятков, наставник операторов-наладчиков на ОАО «Жировой комбинат». Фото: Фанзиля Нартдинова.

Наставник операторов-наладчиков Вячеслав Пятков работает на комбинате 7 лет. Параллельно с основной работой мастер 4 года занимается подготовкой молодых специалистов.

- Вячеслав, за что Вы так любите свою работу?

- Мне нравится процесс регулировки, чтоб все работало, как часы, нравится собирать из деталей готовый механизм. Чувствуешь себя творцом. На комбинате я обеспечиваю исправную работу автоматов на линии, стремлюсь к идеальному результату - только тогда моя душа спокойна.

За то время, что я здесь работаю, многое изменилось. Построили новый цех розлива масла, постоянно обновляются линии, идет автоматизация процессов, что дает возможность разрабатывать новые виды продукции. И привлекает на комбинат «промышленных туристов» и практикантов-студентов уральских вузов… Промышленный район, а у нас везде цветы, дорожки, аллеи.

- Как проходит обучение нового сотрудника?

- С должности оператора-наладчика начинается путь в профессию для многих талантливых инженеров, - пояснил мастер-наставник. – После первичного инструктажа смену-другую человек наблюдает за моей работой, потом показываю одну операцию, в следующую смену добавляю другую. Самый «быстрый» из моих учеников освоил профессию за три недели. А вообще стажировка идёт три месяца.

- Каких сотрудников вы хотели бы видеть в команде «Екатеринбургского жирового комбината»?

- Целеустремленных, технически грамотных. У нас ценят, когда человек старается сделать процесс проще, быстрее, предлагает улучшения. Ведь на производстве каждая мелочь влияет на весь процесс, и в конечном счете на качество нашей продукции. А мы продуктами «ЕЖК» гордимся.

- Что для Вас самое главное в работе?

- Мне важна стабильность зарплаты, ДМС, открытость и честность в коллективе, возможность действовать. Кстати, сын тоже по моим стопам пошел – он технический специалист. Наш комбинат я всем друзьям рекомендую как лучшее место работы.

Отдел подбора персонала ОАО «Жировой комбинат»

г. Екатеринбург, Титова ул, дом № 27.

Тел. 8 800 700-7900, добавочный 55977 или 55681

Посмотреть вакансии и отправить резюме можно здесь: https://rabota.rusagrogroup.ru/

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