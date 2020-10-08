В Швейцарии суд поставил точку в деле осужденной пожизненно россиянки

Дома Елену ждут две дочки. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

Суд Кантона Тичино поставил точку в деле россиянки Елены Пановой. В конце 2018 года жительницу Екатеринбурга признали виновной в подстрекательстве к убийству бывшей жены мужа Серджио Джуссани. Следствие посчитало, что мотивом для расправы послужили алименты, которые мужчина выплачивал экс-супруге Монике.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 2013 году Елена переехала с Северного Урала в столицу Свердловской области после развода с мужем-алкоголиком. Поиски нового спутника жизни привели ее на сайт знакомств для иностранцев. В 2015 году у нее завязалась переписка с улыбчивым швейцарцем. Серджио моментально покорил сердце россиянки, и даже не испугался двух несовершеннолетних дочек. В конце концов Елена согласилась приехать к нему в гости, а вторая поездка была уже с билетом в один конец до городка Минусио.

Не прошло и полугода, как пара сыграла свадьбу, а уроженка уральской глубинки навсегда сменила прописку. Но очень скоро счастливый брак превратился в настоящий кошмар.

Россиянка мечтала о красивой жизни, но оказалась за решеткой. Фото: личная страница героини публикации в Facebook

Довольно быстро Елена поняла, что «богатый» европеец на самом деле почти разорен. Всему виной алименты для бывшей жены Моники и двух детей от первого брака. На это уходило половина скромной зарплаты Джуссани.

Денег в семье катастрофически не хватало и Елене пришлось встать на биржу труда. Доходило до того, что ей приходилось лепить пельмени, а последним местом работы стала студия шугаринга. Раздраженный своим положением Джуссани стал вымещать злость на Елене и ее детях, всех троих он регулярно избивал.

Летом 2016-го Монику нашли мертвой. Но, несмотря на тяжесть травм, прокурор указал причиной смерти суицид, закрыв глаза на возможную причастность Серджио. Лишь через несколько месяцев он признался Елене, что задушил бывшую пассию. Мол, все равно она все деньги спускала на наркотики.

Первое время Панова хранила в секрете страшную тайну мужа, но после очередного избиения не выдержала и вызвала полицию. В его доме нашли целый склад нелегального оружия. На допросе Джуссани признался и в расправе над Моникой. Но чтобы было не так обидно, приписал Елену в число «заказчиков».

- Через полтора месяца дал показания и против Елены. Узнал, что у нее появился новый ухажер и обвинил ее в пособничестве и подстрекательстве. В итоге ей назначили пожизненное лишение свободы, - отмечает адвокат россиянки Георгий Багратиони.

Елена с Серджио Джуссани. Фото: личная страница героини публикации в Facebook

Согласно уголовному кодексу Швейцарии, подстрекательство считается более суровым преступлением, чем само убийство. Именно поэтому Елене назначили высшую меру наказания.

АПЕЛЛЯЦИЯ С УЧАСТИЕМ КОНСУЛА РФ

Дело Елены вызвало широкий резонанс среди мигрировавших в Швейцарию россиян. К изучению дела подключился и консул РФ Родион Васильев. Уже на первом заседании по апелляции стало понятно, что в деле масса нестыковок. В частности большая часть показаний Елены не была переведена с русского языка.

А судья раскритиковал прокурора за поверхностное расследования дела. В своем последнем слове Елена со слезами на глазах попросила отпустить ее на свободу, где ее ждут дочки.

- Я чувствую горечь, страдая от несправедливости, которую я понесла, меня обвинили и осудили за то, чего я не совершала, я не имею ничего общего с этим ужасным преступлением. Вы посадили в тюрьму невинного человека, я не убийца, я бедная женщина, оказавшаяся в этой сложной жизненной ситуации. Мне не везло в жизни. Я выросла без отца и пережила физическое насилия в первом браке в России. Я провела, эти два года и пять месяцев, с чувством сильного стресса и страха. Наконец последний отчаянный призыв: «Послушайте меня, пожалуйста, я не совершала этого преступления, пожалуйста, я очень надеюсь на справедливость, прежде чем принимать взвешенное решение, помните, моя жизнь в ваших руках. Прошу вас, освободить меня. Я не преступник», - сказала в суде Елена Панова.

Елена с дочками. Фото: личная страница героини публикации "ВКонтакте"

Сегодня в Швейцарии прошел очередной суд над екатеринбурженкой. Елену Панову признали невиновной и освободили из под стражи.

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