Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 октября 2020 года

С этой недели вход в общественный транспорт без маски запрещен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано 184 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 30 526. За последние сутки выписали 129 человек, общее число выписанных достигло 22 632.

- Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 633. Напомним, что в Екатеринбурге ЦГБ №20 оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что администрация «забыла» передать в Роспотребнадзор данные о двух больных коронавирусом. Это выяснилось после того, как в июне этого года санврачи нагрянули в больницу с проверкой.

Кроме этого в регионе 408 классов перевели на удаленку из-за коронавируса.

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