Часы за миллион рублей, похищенные у екатеринбургского бизнесмена, нашли в московском ломбарде

В транспортной компании рассказали, что часы не были застрахованы. Фото: Алексей Булатов "КП", Tag heuer

История с пропавшими часами стоимостью 1,2 миллиона рублей получила продолжение. Дорогой аксессуар «всплыл» в ломбарде Москвы. До этого мы писали о том, что бизнесмен из Екатеринбурга решил сдать швейцарский хронометр Tag heuer Tourbillon на сервисное обслуживание. Для этого он передал часы представителю фирмы Tag heuer в Екатеринбурге Вадиму Забродину. Последний решил воспользоваться услугами фирмы СДЭК. Часы должны были отправиться в Москву. Но когда Вадим Забродин начал отслеживать груз, то не смог найти посылку. В итоге он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже часов.

- Часы нашли, но не через полицию. Нашли и предполагаемого грабителя. Но это только полдела, его еще не задержали. Часы «всплыли» в одном московском ломбарде, - рассказал «Комсомолке» Вадим Забродин.

После исчезновения часов представитель швейцарской фирмы не стал сидеть, сложа руки, а распространил призыв о помощи среди коллег по рынку вместе с «ориентировкой» на пропавшие часы. В итоге с Вадимом Забродиным связались сотрудники московского ломбарда. Оказалось, к ним приходил мужчина, который пытался продать те самые часы. Но предполагаемого похитителя не устроила цена, которую предложил ломбард, поэтому он ушел.

По словам Вадима Забродина, он передал эту информацию екатеринбургским полицейским.

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