Гарантирующий поставщик и гарантированный результат - электромонтажные работы от специалистов АО «Екатеринбургэнергосбыт»

Фото: АО «Екатеринбургэнергосбыт»

Уже более трех лет компания предоставляет дополнительные услуги в области энергетики, самым востребованным из которых является комплекс электромонтажных работ любой сложности.

С помощью услуг квалифицированного электрика клиенты компании могут установить и подключить электрооборудование в офисе или на предприятии, выполнить разводку электрики в загородном доме или на даче, заменить розетку или выключатель в своей квартире.

По желанию клиента, перед началом электромонтажных работ специалисты компании «Екатеринбургэнергосбыт» могут провести предпроектное обследование с расчетом планируемой нагрузки. По результатам осмотра будет подготовлен проект электроснабжения и другая необходимая техническая документация, позволяющая детально и наглядно представить весь план электрической разводки в помещении, а также увидеть и исключить недочеты. Персонал компании демонтирует устаревшее оборудование и проводку, создаст углубления под кабели, розетки, выключатели, смонтирует электрощитовое оборудование и подключит технику. При этом могут быть использованы расходные материалы, предоставленные как «Екатеринбургэнергосбыт», так и заказчиком. На финальном этапе будет выполнена проверка состояния электросети с учетом предполагаемых нагрузок. По завершению электромонтажных работ клиенту на год предоставляется гарантийное обслуживание, а по завершению этого периода клиент всегда может обратиться в компанию за постгарантийным облуживанием.

Доверяя выполнение электромонтажных работ специалистам компании «Екатеринбургэнергосбыт», клиент получает оперативный, качественный, надежный и гарантированный положительный результат.

В работе с электричеством мелочей не бывает, поэтому выбор профессионалов для такой работы очевиден, ведь любая неточность может привести к непредсказуемым последствиям от выхода из строя оборудования до пожара. К тому же, доверяя работу сотрудникам компании «Екатеринбургэнергосбыт», нашим клиентам не нужно нанимать и содержать у себя в штате профильного специалиста на постоянной основе, достаточно воспользоваться услугами компании для решения возникших вопросов с помощью высококвалифицированных специалистов.

Доверяя выполнение электромонтажных работ специалистам компании «Екатеринбургэнергосбыт», клиент получает оперативный, качественный, надежный и гарантированный положительный результат Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Подать заявку на электромонтажные работы и получить информацию по стоимости услуг можно, обратившись по телефону: 8 (343) 2157705 (27) или по электронной почте DSD_ZOK@eens.ru.

Компания «Екатеринбургэнергосбыт» работает более 12 лет и имеет репутацию надежного партнера, а это значит, что наши клиенты гарантированно будут получать поддержку и сопровождение на протяжении любого необходимого времени, в отличие от многих фирм, существующих на рынке короткий отрезок времени.