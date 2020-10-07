«Лично написал жалобу»: уктусский стрелок, приговоренный пожизненно, подал апелляцию

Александров признал вину частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уктусский стрелок Алексей Александров подал жалобу на пожизненный приговор. 35-летний житель Екатеринбурга получил наивысшую меру наказания за убийство двух девушек летом 2018 года. Жертвами стали Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова.

Апелляцию рассмотрит второй Апелляционный суд Санкт-Петербурга. Адвокат Александрова отметил, что стрелок лично написал жалобу и попросил участия в заседании по конференц-связи.

- В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор Алексею Александрову, вынесенный 29 сентября 2020 года судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым. Жалобы поданы самим осужденным и его защитой, - отметили в пресс-службе областного суда.

Убитые на Уктусе Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Фото: Vk.com

Готовился Александров тщательно. В 2013 году его сняли с учета у психиатра, и он первым же делом получил разрешение на пневматическое оружие. За пять лет он изучил строение винтовок и способы их модификации. Иными словами – как сделать ружье для тира с мелкими пульками пригодным для охоты на диких зверей. А чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения.

Выйти на след Алексея удалось лишь через год и три месяца - 2 декабря 2019 года. На первом же допросе он признался в преступлении. А на следующий день во всех подробностях показал и рассказал, как убивал Ксюшу с Наташей.

Александров расстрелял девушек из винтовки, а потом оттащил тела в лес Фото: Олег ГАЛИМОВ

Потом выяснилось, что истинными мотивами инженера была месть, а точнее расплата за «трудное» детство. Мол, его били унижали от детского сада до техникума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерей

В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф (подробнее)