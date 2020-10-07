«Им было нужно опорочить отца Сергия!»: уральский «пельмень» Дмитрий Соколов – об уголовном деле, которое завели из-за истязаний детей в Среднеуральском монастыре

Дмитрий Соколов не раз высказывался в поддержку бывшего схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно о том, что СКР завел уголовное дело из-за истязаний детей в стенах Среднеуральского женского монастыря. По данным следствия, преступления происходили в период с 2004 по 2019 года. От побоев и физического насилия пострадали семь несовершеннолетних. Люди, которые совершали эти действия, пока не установлены, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мы связались с актером шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым, который регулярно бывает в Среднеуральском женском монастыре. Также он не раз высказывался в поддержку отца Сергия.

- Это какие-то глупости. Пусть это останется на их совести. Им просто нужно опорочить отца [Сергия], вот они это и сделали. А в монастыре благодать, порядок, там хорошо, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Соколов.

Актер считает, что у отца Сергия не станет меньше сторонников из-за того, что следователи завели уголовное дело.

Еще один прихожанин Среднеуральского женского монастыря, попросивший не указывать его имени, рассказал, что в последнее время паства отца Сергия стала еще больше. Туда по-прежнему каждые выходные приезжают автобусы с паломниками.

Напомним, недавно епархиальный суд принял решение отлучить опального отца Сергия (Николая Романова) от церкви. Но бывший схиигумен продолжает удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать, как выражаются в Епархии, кощунственные «богослужения». Не так давно отец Сергий даже устроил экстренный Крестный бег вокруг обители и «заговорил» ее территории от бесов и всех, кто захочет прийти и забрать земли.

В середине сентября в обитель пытались пройти священники из Екатеринбургской епархии, но на территорию их не пустила охрана монастыря.

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