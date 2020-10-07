Налоги 2020: за что нужно заплатить свердловчанам до 1 декабря

Жителям Урала стали приходить уведомления об оплате имущественного налога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Свердловской области начали приходить уведомления, напоминающие о необходимости заплатить имущественные налоги 2020. В связи с этим в региональном управлении федеральной налоговой службы рассказали о том, какие новые льготы появились и стоит ли ждать поблажек из-за ситуации с коронавирусом.

ЕСЛИ НЕ ПРИШЛО УВЕДОМЛЕНИЕ

- На сегодняшний день все налоговые уведомления, которые формируются налоговыми органами, направлены в почтовые отделения, - рассказала Лидия Исаева, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области. - Основная масса таких уведомлений ушла по почте. Это порядка 66%. Еще 34% ушли в личные кабинеты налогоплательщика.

В налоговой службе напоминают, что уведомление может не прийти по почте в нескольких случаях. Во-первых, если человек зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы и не уведомил налоговые органы о том, что все документы он хочет получать на бумаге.

- В случае направления по почте, уведомление считается полученным по истечении 6 дней со дня направления, - уточнила Лидия Исаева. - Также уведомления могут быть вручены налогоплательщику лично под расписку на основании его заявления.

При этом есть несколько случаев, когда налоговое уведомление в принципе не отправляется налогоплательщику. Во-первых, если совокупная сумма налога не превышает 100 рублей. Во-вторых, если налоговая льгота или налоговый вычет полностью перекрывают сумму налога.

Заплатить имущественный налог нужно до 1 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ УПЛАТЫ

В 2020 году в начислении имущественных налогов для физических лиц произошло несколько изменений. Если говорить про транспортный налог, то владельцы большегрузов больше не могут уменьшить оплату этого налога на ту сумму, которую они выплачивают системе «Платон» в качестве компенсации за вред дорогам федерального значения.

- По транспортному налогу сумма налога в расчете действительно увеличилась и для этого есть основания, - говорит Лидия Исаева. - Когда деньги платились через систему «Платон» уплаченная сумма уменьшала сумму транспортного налога. Увеличение транспортного налога также может быть в связи с тем, что расширен перечень легковых автомобилей, стоимостью свыше трех миллионов рублей. По таким автомобилям применяются повышающие коэффициенты при исчислении налога. 1100 моделей вошли дополнительно (Среди них, например, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Audi Q8, Volvo XC40).

Если говорить про земельный налог, то в этом году был введен налоговый вычет, который уменьшает налог на кадастровую стоимость до 600 квадратных метров для предпенсионеров. То есть за участок в шесть соток платить налог, скорее всего, не придется. Ранее на такое послабление могли претендовать только пенсионеры. Если же участок больше шести соток, то налог рассчитывается за ту площадь, которая получается при вычитании этих шести соток из общей площади участка.

- Также предпенсионерам предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц, - добавляет Лидия Исаева. - То есть они освобождаются от уплаты налога по объекту определенного вида, в случае если этот объект не используется в предпринимательской деятельности.

Речь идет о такой недвижимости, как жилой дом, гараж, комната, квартира. Причем по каждой категории предпенсионер может воспользоваться этой льготой. Но есть один нюанс.

- Если у человека два дома, то по другому дому налог все же будет предъявлен, - объясняет Лидия Исаева. - Но мы предъявляем налог всегда по тому объекту, по которому налог меньше.

Всего жители Свердловской области должны заплатить налогов на 2 миллиарда 693 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

БУДУТ ЛИ ПОБЛАЖКИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

В ФНС отмечают, что жители Свердловской области в этом году должны заплатить налогов за имущество в размере 2 миллиарда 693 миллионов рублей. Это на 1.1% меньше, чем год назад из-за того, что введена новая льгота для предпенсионеров, о которой говорилось выше. Из-за этого количество налогоплательщиков-льготников увеличилось на 4%.

Но вот кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, на этой сумме никак не сказался. Льгот для налогоплательщиков не предусмотрено.

- В части имущественных налогов никаких дополнительных преференций, связанных с пандемией, у нас не предусмотрено, - уточнила Лидия Исаева, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области. - Уплата происходит всего раз в год. В течение года каждый налогоплательщик мог оценить свои возможности, рассчитать, каким у него будет имущественный налог, и если сумма для него непосильная, то он мог избавиться от какого-то одного объекта. Но есть индивидуальные предприниматели, которые платят налог на имущество физических лиц в немаленькой сумме, и они могли попасть в ряды пострадавших отраслей. Тогда они могут воспользоваться действующей преференцией для таких отраслей в части отсрочки или рассрочки этого платежа.