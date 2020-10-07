Сидела в коробке из-под коляски: на Урале в серьезной аварии пострадала двухмесячная малышка

Ребенок получил серьезные травмы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 6 октября, в Первоуральске произошло серьезно ДТП, в котором пострадал двухмесячный малыш. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» выехал на перекресток на красный для него сигнал светофора и протаранил иномарку Hyundai, которая в тот момент поворачивала налево.

От сильного удара пострадали сразу два человека: водитель и два пассажира «ВАЗ», в том числе двухмесячная девочка.

- В момент аварии ребенок находился на заднем пассажирском сидении в коробке от коляски и не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Девочка перевозилась с нарушением ПДД, в результате чего получила серьезные травмы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие на место медики диагностировали у малышки ушиб головного мозга и перелом костей черепа. А у водителя и пассажира – ушибы и перелом ребер. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в горбольницу Первоуральска.

Водитель-виновник аварии рассказал полицейским, что хотел проскочить на желтый сигнал светофора и просто не заметил приближающийся автомобиль. Инспекторы ГИБДД опросили всех возможных очевидцев, водителей проверили на наличие алкоголя в крови.

- Водитель «ВАЗ» не позаботился о безопасности самого главного пассажира, в результате чего был привлечен к административной ответственности. Мужчине назначен штраф в 3000 рублей, - добавили в ГИБДД. – Также составлен административный материал за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

С начал года в регионе произошло 122 ДТП с участием маленьких пассажиров. В них 1 ребенок погиб и еще 144 получили травмы разной степени тяжести.

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