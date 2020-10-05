Погода на октябрь в Свердловской области: прогноз от уральских синоптиков

Осень в этом году выдалась «золотой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за несколько лет на Урале случилась настоящая «золотая» осень. В сентябре листва на деревьях пожелтела и красиво опадала, устилая тротуары, аллеи и парки хрустящим ковром приятного огненно-оранжевого оттенка. А сухая погода и теплое солнышко были прекрасным поводом погулять по городу и наделать массу красивых фотографий.

Но вот наступил октябрь и пришли холода. А кроме того в среду 7 октября синоптики обещают ночью и утром мокрый снег. О том ждать ли нам такой погоды в последующие дни месяца мы уточнили у специалистов.

- Согласно прогнозу гидрометцентра России количество осадков ожидается в количестве близком к норме, - объяснила Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Глубоких длительных похолоданий тоже не ожидаем. К концу недели должно потеплеть на 3-5 градусов. Совсем сухо не будет, но беспокоиться о близкой зиме, не стоит. Снежок в среду пролетать может, но чтобы он лег и лежал?.. Пока такого не ждем.

Добавим, что по данным синоптиков, постоянный снежный покров в Свердловской области устанавливается лишь в начале ноября. Но и в октябре на короткое время тоже могут появиться сугробы.