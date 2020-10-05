Треть жителей Свердловской области переводят на удаленку

С 6 октября свердловчанам запрещается посещать без масок общественный транспорт и магазины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вводят новые ограничения по коронавирусу. Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, с 6 октября на Среднем Урале по выходным прекращают работу детские комнаты в торговых центрах. Кроме этого на концертах закрывают танцпол и фан-зоны.

- Я рекомендую всем работодателям перевести не меньше 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома, - написал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что до 12 октября продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания. В указе также говорится, что отныне на Среднем Урале запрещено обслуживать в магазинах посетителей без масок.

- Не допускается посещение жителями общественных мест, являющихся закрытыми пространствами или помещениями, в том числе общественного транспорта без защитных масок, - пояснили в оперштабе.

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