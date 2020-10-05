Выше нас Кемерово: названо место Екатеринбурга в рейтинге российских городов по уровню зарплат

По данным рейтинга, в Екатеринбурге за первое полугодие средняя зарплата составила 48,6 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что Екатеринбург по уровню зарплат находится далеко не на первом месте понятно и без всяких дополнительных исследований. В конце концов за той же Москвой нам угнаться сложно. Однако то, что мы даже не в первой десятке для некоторых может стать сюрпризом. А между тем, согласно рейтингу, который составили сотрудники РИА Новости, именно так и получается. Екатеринбург по уровню зарплат в 1 полугодии 2020 года находится на 21 месте. Перед нами Кемерово, а позади нас Томск. Рядом также находятся Магнитогорск, Красноярск, Владивосток и Уфа. Согласно таблице РИА Новости, в среднем за месяц екатеринбуржцы получают 48 600 рублей.

Правда, как объяснили составители рейтинга, не все города в нем оказались на высоких местах из-за высоких зарплат. Некоторые попали в него благодаря относительно низким ценам. Этим, к примеру, можно объяснить то, что Кемерово при средней зарплате в 43,4 тысячи рублей вдруг оказался на одну строчку выше Екатеринбурга, в котором по данным рейтинга средняя зарплата, напомним, 48,6 тысяч рублей.

На пресс-конференции главы города неделю назад среднемесячной зарплатой в Екатеринбурге в 2020 году была названа сумма в 55 тысяч 939 рублей. Фото: екатеринбург.рф

Добавим, что на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время пресс-конференции также называл цифры среднемесячной заработной платы жителей города, правда, только по крупным и средним организациям. Согласно данным мэрии в 2018 году она составила 51 542 рубля, в 2019 году – 54 976 рублей. А в 2020 году – 55 939 рублей.

- Когда мы говорим о средней заработной плате в 55 939 рублей, то это, безусловно, показатель усредненный, - объяснял Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Есть у нас сферы, где заработная плата меньше и с этим нужно работать. Но этот показатель берется от общего объема, выплаченных средств на заработную плату, которую разделили на количество жителей. Январь-август 2020 года, несмотря на кризисные явления, которые возникают и сегодня мы еще из кризиса, связанного с COVID-19 не вышли, тем не менее, мы по всем показателям обеспечиваем положительную динамику.

Добавим, что в рейтинге, составленном РИА Новости, первое место среди городов заняла Москва. У ее жителей среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 103 100 рублей. На втором месте Южно-Сахалинск – 97,4 тысячи, а на третьем Салехард – 94,9 тысяч.

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