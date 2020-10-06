Силовики не могут найти пилота самолета, приземлившегося на трассе под Курганом

Посадку на трассу произвел легковой самолете «Сигма». Фото: Уральское следственное управление на транспорте

19 сентября в Курганской области легковой самолет приземлился прямо на оживленную автомобильную дорогу. ЧП произошло на трассе Курган – Куртамыш. После этого случая Уральское следственное управление на транспорте и Уральская прокуратура на транспорте начали проверку.

Но, как оказалось, силовики до сих пор не могут найти пилота легкового самолета «Сигма», который выбрал столь необычную площадку для приземления. По месту прописки мужчина отсутствует.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

- Сейчас обстоятельства этого инцидента выясняются. Мы предполагаем, почему он приземлился, но пока я не имею правовой возможности это озвучить. Объективный факт в том, что он приземлился там, где приземлился. Почему? Мы выясним после того, как с ним побеседуем. По месту регистрации, к сожалению, мы его не обнаружили, - рассказал прокурор.

На вопрос о том, где сейчас находится самолет, Владимир Дроздецкий отвечать не стал. Но пообещал, что в будущем Уральская транспортная прокуратура обязательно сообщит обо всех обстоятельствах этого ЧП.

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