Екатеринбуржцы снова спрятали лица под медицинскими масками

Маски надели даже скульптуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 6 октября в Свердловской области указом губернатора ужесточили масочный режим. Теперь без средств индивидуальной защиты ни в магазин, ни в общественный транспорт не зайти. Но все ли соблюдают правила? «Комсомолка» вышла в свой собственный рейд, чтобы узнать, насколько серьезно уральцы соблюдают масочный режим.

МАКСКА ЕСТЬ, А ЕСЛИ НАЙДУ?

Масочный режим в Свердловской области действует еще с 1 мая. Но ни для кого не секрет, что, когда начались послабления, горожане стали забывать про средства индивидуальной защиты. Сейчас же статистика по ковиду резко подросла - за сутки подтверждают до 150 диагнозов. Кроме того, вернулся сезонный грипп. И к маскам нужно привыкать по новой.

Пассажиров могут не пустить в транспорт без маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первой нашей точкой стала остановка общественного транспорта «Главпочтамт», куда как раз подъезжал автобус.

- Уважаемые пассажиры, наденьте маски, - кричит с порога кондуктор, которая почти выглянула из дверей.

В автобус повалил народ. Если на остановке кто-то дышал полной грудью, то, заходя в кабину, начали закрываться масками. Кстати, за пассажирами общественного транспорта пристальный надзор - полиция выходила в рейд еще в прошлые выходные. Самых злых нарушителей штрафовали, а тех, кто послушно следовал указу губернатора, отпускали.

Пассажир без маски приравнивается к безбилетнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как вы считаете, стали строже маски требовать? - спрашиваю я случайную женщину на остановке.

Масочный режим ужесточили с 6 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Еще как заметила. Еще на прошлой неделе идешь в магазин, нет-нет, да забудешь надеть, а сейчас с собой обязательно беру пару штук, - говорит екатеринбурженка Елена Кравчук. - Меня в понедельник даже из трамвая попросили выйти, потому что я была без маски.

- Я постоянно слежу за «Инстаграмом» губернатора. Потому что мало ли, сегодня так, а завтра все поменялось. Видел, что он приказал следить за соблюдением масочного режима. И я полностью с этим согласен, - объясняет пассажир автобуса Дамир.

- Маски, конечно, носим. Штрафы-то большие! - ворчит пассажирка рядом. - Но вообще это все бизнес…

Нарушителей масочного режима могут оштрафовать от тысячи до тридцати тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СНАЧАЛА КУПИ, ПОТОМ ЗАХОДИ

С общественным транспортом все понятно, сейчас строго спрашивают как с кондукторов и водителей, так и самих пассажиров. А как в торговых центрах? На входе в «Пассаж» - табличка «Вход без маски запрещен». Я попробовала пройти без нее.

- Девушка, без маски не пускаем. Написано ведь, - остановил меня охранник, как только я вошла.

Людей в масках на улицах Екатеринбурга стало значительно больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, у всех сотрудников торгового центра строгие указания в таких случаях - никого не пускать.

- Мы предлагаем купить маску на входе. Для этого поставили специальный автомат. Можно купить маску в ближайшей аптеке, которая находится в двух минутах от нас. Там маски точно есть, я лично проверял сегодня. Конечно, мы не можем всех контролировать. Если люди вошли в маске, а через десять метров сняли, мы скажем им надеть обратно, - подобрел охранник, узнав, что я журналист.

Вход в торговые центры также строго с маской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также сотрудник торгового центра пояснил, что им запрещено задерживать посетителей. То есть за руки никого не выносят, а вежливо просят надеть маску. Но они вправе вызвать полицию, если человек категорически отказывается соблюдать масочный режим и покидать помещение.

Похожая история продуктовых и продовольственных магазинах. В ближайшем супермаркете никто нас не остановил, когда мы вошли без маски. Зато на кассе продавец предупредила, что ничего нам не продаст, пока не наденем СИЗ.

Охранники в торговых центрах просят людей надеть средства защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нас самих начали проверять неделю назад. Мы не хотим нарваться на штрафы Роспотребнадзора, поэтому просим покупателей тоже войти в положение, - вздыхает Алена, кассир в «Пятерочке». - Мы даже на кассах поставили бесплатные одноразовые маски для тех, у кого нет с собой.