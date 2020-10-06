Когда у Макаровского моста закончатся автомобильные пробки

Так сейчас выглядит Макаровский мост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже третий год идет масштабная реконструкция Макаровского моста. До 2017 года у него было всего по две полосы в обе стороны. К тому же сам мост находился в достаточно аварийном состоянии. Еще в 2012 году городские власти говорили о том, что несущая способность моста утеряна. И простым ремонтом ситуацию было не исправить – специалисты настаивали на том, что нужно усилить железобетонные конструкции. В итоге городские власти решили полностью пересобрать мост, заодно увеличив его пропускную способность с двух полос в одну сторону до трех.

Строительная техника начала разбирать старую половину моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту работу разделили на два этапа, чтобы не перекрывать на несколько лет движение по мосту. Первый этап, во время которого реконструировали половину моста, обращенную к Заречному микрорайону, закончился 1 июля 2019 года.

- Строители провели демонтаж части моста, вынесли в специальный тоннель инженерные сети, возвели в монолите железобетонные опоры, которые повторяют исторический облик моста, - рассказывали в мэрии во время открытия движения.

В конце лета начался второй этап реконструкции. Но капитальные работы начались только на этой неделе – строители принялись разрушать оставшуюся половину моста. Из-за этого на подъездах к нему вновь образовались километровые пробки.

По новой половине моста машины ездят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время выполняются работы по демонтажу существующей части моста, а также подготовка к устройству подпорной стены вдоль улицы Челюскинцев, между проезжей частью и строящимся жилым комплексом «Макаровский», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Возведение подпорной стены, а также устройство инженерных коммуникаций, будет осуществляться на участке от моста до улицы Николая Никонова, в связи с чем движение по проезжей части улицы Челюскинцев со стороны жилого комплекса «Макаровский» будет невозможно.

В мэрии просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и выбирать пути объезда. Между тем выбирать их придется еще довольно долго – почти до середины следующего лета.

- Ограничение движения будет длительное, - добавляют в администрации города. - Объем работ внушительный. Согласно графику работ и планам генерального подрядчика ограничение движения продлится вплоть до 30 июня 2021 года.