«Ельцин хотел пойти в поход, но его не взяли»: фонд памяти группы Дятлова раскритиковал сериал про гибель туристов

Лидер группы Игорь Дятлов. Фото: фонд памяти группы Дятлова

Этой осенью на телеканале ТНТ выйдет сериал «Перевал Дятлова. Главную роль майора КГБ исполняет Петр Федоров. 61 год назад группа из девяти туристов зимой отправилась в поход на «гору мертвецов», после чего перестала выходить на связь. Через месяц спасатели нашли разрезанную палатку и пять замерших тел в радиусе полутора километров от места стоянки.

Остальные трупы удалось найти лишь в мае. Некоторые из погибших получили смертельные травмы, почти все были полураздеты. В 2019 году Фонд памяти группы Дятлова попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту гибели студентов в 1959 году. Это позволило бы найти причины смерти девяти человек за счет эксгумации тел.

Группа была сплоченной до последнего часа жизни. Фото: фонд памяти группы Дятлова

Создатели картины уверяют, что сумели получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Однако, эксперты, которые уже несколько десятилетий изучают феномен трагедии на Северном Урале, раскритиковали картину. По словам главы фонде группы Дятлова Юрия Кунцевича, в сериале не передан дух середины XX века, а также искажены многие факты.

- Они же были детьми войны: энергичные, задорные. А здесь всего этого нет. Но главное замечание – опорочили группу Дятлова. А именно в том моменте, когда Дятлов лезет в карман Семену Золотореву, чтобы узнать его настоящее имя по паспорту. Но такого не могло быть! Они же сдавали документы, когда регистрировались в поход. Так часто бывает, когда Семен просит называть его Сашей. А Золоторев, на котором клейма ставить негде, показан как политрук. Честный весь из себя. Дошло в итоге до того, что сестра Игоря Дятлова запретила использовать в фильме имя брата. У нее есть такое право, - рассказал «КП» Юрий Кунцевич.

Но самый «странный» момент – это мимолетное появление в сериале Бориса Ельцина. По сюжету, будущий президент России просится в поход, но его не берут с собой.

- Авторы зачем-то слили воедино два понятия. Это смешно смотрится. Они ему говорят «У Дятлова больше нет мест, а ты Ельцин – в следующий раз пойдешь». Притянуто за уши, - добавил Юрий Кунцевич.

Известный адвокат Евгений Черноусов также остался недоволен сериалом. В первую очередь потому, что сценаристы не общались с теми, кто был знаком с дятловцами при жизни.

- У них главный посыл – фильм основан на реальных событиях. Как бы не так! Приезжает расследовать смерть пятерых человек и пропажу еще четверых один майор КГБ! Это вообще не их ответственность! В СССР дело бы передали в Генеральную прокуратуру, а те бы, в свою очередь, выделили оперативную группу. Главный герой приезжает на перевал Дятлова в плаще и шляпе. Да там же морозы на 30-40 градусов. Ему, как минимум, полагался бы валенки и тулуп, - отметил Евгений Черноусов.

Петр Федоров сыграл майора КГБ, которому поручено выяснить причину смерти туристов. Фото: ТНТ

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