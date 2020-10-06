Площадь 1000 «квадратов»: на Урале сгорел торговый центр

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Богдановиче, что в Свердловской области, поздней ночью 6 октября произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:57 о том, что на улице Тимирязева горит крупный торговый центр «Северный». На место тут же выдвинулись 30 спасателей на восьми спецмашинах.

- На площади 1000 квадратных метров горит двухэтажное здание торгового центра. В момент возникновения пожара людей в здании не было, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Локализовать пожар удалось лишь в 07:08, а потушить – в 07:22. На месте был развернут штаб пожаротушения. Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.