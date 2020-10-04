«Ночью и утром ожидается мокрый снег»: синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге в начале недели

Снег будет мокрым. Так что лучше брать зонт с собой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима все ближе. На следующей неделе уже можно ждать снег, правда, небольшой. А начнется все довольно «сухо». В понедельник, 5 октября, температура воздуха ночью опустится до 2 градусов Цельсия. А днем поднимется до 6-8. Облачность ожидается переменная. Осадков не будет, но возможны порывы ветра скоростью до 13 метров в секунду. Во вторник синоптики обещают небольшой дождь днем.

- Температура воздуха ночью 0...+2 градуса Цельсия, днем +6...+8 градусов, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Ну а в среду, 7 октября будет переменная облачность, небольшой дождь. А ночью и утром возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью около 0 градусов. Днем от +5 до +7 градусов.

Кстати, первый снег этой весной на Урале уже выпадал. Снежинки можно было увидеть 21 сентября. Но они растаяли, едва коснулись земли. Снег, который выпадет в среду, скорее всего тоже долго не продержится.

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