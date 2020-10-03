Из огня чудом спаслись двое детей: подробности пожара в Тавде, где погибла семья из пяти человек

Сейчас на месте работает усиленная следственная группа. СКР уже завел по факту произошедшего уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура подключилась к проверке трагедии, которая произошла в Тавде. Там 3 октября в пожаре погибла семья из пяти человек. Среди погибших трое детей, а также двое родителей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, огонь вспыхнул в одной из квартир одноподъездного деревянного 8-квартирного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 40-летней супруги, а также трех детей. Среди погибших две девочки. Одной из них было пять лет, а другой всего лишь год. Также спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика.

- В этой семье воспитывались еще двое детей, 2011 и 2012 годов рождения, которые смогли спастись, - уточнили в свердловской прокуратуре. - По предварительной информации, когда родители уснули, один из детей играл со спичками и поджог шкафчик.

В ведомстве добавили, что версия о неосторожном обращении с огнем пока остается приоритетной.

- На данный момент известно, что мама состояла на профилактическом учете, но в феврале 2020 года была с него снята, - добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР.

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