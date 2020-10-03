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Происшествия

Из огня чудом спаслись двое детей: подробности пожара в Тавде, где погибла семья из пяти человек

Прокуратура назвала возраст погибших детей. Одному из них был всего лишь год
Евгений СТОЯНОВ
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Сейчас на месте работает усиленная следственная группа. СКР уже завел по факту произошедшего уголовное дело

Сейчас на месте работает усиленная следственная группа. СКР уже завел по факту произошедшего уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура подключилась к проверке трагедии, которая произошла в Тавде. Там 3 октября в пожаре погибла семья из пяти человек. Среди погибших трое детей, а также двое родителей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, огонь вспыхнул в одной из квартир одноподъездного деревянного 8-квартирного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 40-летней супруги, а также трех детей. Среди погибших две девочки. Одной из них было пять лет, а другой всего лишь год. Также спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика.

- В этой семье воспитывались еще двое детей, 2011 и 2012 годов рождения, которые смогли спастись, - уточнили в свердловской прокуратуре. - По предварительной информации, когда родители уснули, один из детей играл со спичками и поджог шкафчик.

В ведомстве добавили, что версия о неосторожном обращении с огнем пока остается приоритетной.

- На данный момент известно, что мама состояла на профилактическом учете, но в феврале 2020 года была с него снята, - добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР.

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