По факту случившегося уже завели уголовное дело. Оно находится на контроле у руководства регионального СК. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В городе Тавда в Свердловской области в пожаре погибли сразу пять человек. Трое из них – малолетние.

Все произошло поздним вечером 3 октября 2020 в квартире на втором этаже жилого дома на улице Энгельса. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции территориального ОВД уже установили личности погибших (в том числе детей).

- По предварительным данным, один из детей игрался с зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнем и произошло возгорание, которое привело к столь трагическим последствиям, - рассказал полковник Горелых.

Собранные материалы полицейские передали коллегам из СК. Следователи, в свою очередь, уже завели по факту произошедшего уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, сейчас на месте работает усиленная следственная группа. Следователям помогают сотрудники МЧС и полиции.

- Органами СКР допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз в целях выяснения точной причины смерти, установления очага и причины возгорания (по предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем), - рассказали в ведомстве.

Также в ближайшее время следователи узнают характеристику на семью, в которой произошла данная трагедия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства свердловского СКР.

Позже прокуратура назвала точный возраст погибших детей (одному из них был всего лишь год), а также рассказала, что в огне могли погибнуть еще двое малолетних.

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