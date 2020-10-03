Авария случилась в 10 утра. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 3 октября в Нижнем Тагиле группа пассажиров мирно ожидала автобуса на остановке. Ничего не предвещало беды пока на горизонте не появилась вазовская «девятка». Для машины горел красный сигнал светофора, но водитель отечественной легковушки не стал останавливаться.

В итоге ВАЗ-2109 протаранил Daewoo Nexia, которая начала поворачивать налево, для чего выехала на перекресток. От удара траектория «девятки» изменилась и машина на все еще высокой скорости понеслась на пассажиров, стоящих на остановке.

На видео видно, что все произошло за доли секунды, поэтому шансов отскочить у людей не было.

Как позже расскажут в ГИБДД, за рулем ВАЗ-2109 находился 21-летний парень. Несмотря на то, что на часах было лишь 10 утра, он уже был пьян. В прошлом он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз. Также оказалось, что водитель «девятки» ездил без прав. В марте 2019 года его лишили их за пьяную езду на 18 месяцев, но это его не вразумило. В сентябре 2019 года он снова попался инспекторам когда вел машину нетрезвым. Тогда его привлекли уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Лихач на "девятке" уже имеет внушительный список нарушений. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Всего в аварии пострадали шесть человек.

- 57-летняя женщина-пешеход получила травму головы и закрытый перелом плеча, 61-летняя женщина-пешеход получила открытый перелом плеча и шок второй степени. 65-летняя женщина, переходившая дорогу, получила ушиб колена. Водитель Nexia получил ушиб грудной клетки, а двух пассажирок «девятки» увезли в больницу с травмами головы, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас инспекторы ГИБДД продолжают разбираться в причинах аварии. По факту произошедшего проверку начала и Свердловская прокуратура.

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