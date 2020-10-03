Голы на счету Зайнутдинова и Марадишвили. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Московский ЦСКА добился уверенной победы в выездном матче против «Урала». Если в первой половине встречи хозяева поля еще навязывали борьбу армейцам, то во втором тайме была заметна лишь команда Виктора Гончаренко.

Следующий матч «Урал» проведет на выезде против тульского «Арсенала». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Удивительно, но добиться положительного результата гостям удалось играя почти полматча в меньшинств. На 49-й минуте Хердур Магнуссон срубил в подкате Андрея Панюкова, который выходил на рандеву с Акинфеевым. Главный арбитр Станислав Васильев моментально показал красную карточку исландцу.

Хозяева выглядели беззубо в атаке. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Но вместо быстрых атак «Урал» устроил себе показательные похороны. В первой же атаке после удаления ЦСКА открыл счет. Мяч от защитника отскочил к Бактиеру Зайнутдинову, который пробил точно в дальний нижний угол ворот Помазуна. А через три минуты гости удвоили преимущество - Влашич был первым на в штрафной подборе, выдержал паузу у лицевой и отдал передачу на линию штрафной. Константин Марадишвили набежал и пробил точно в «девятку».

Это поражение стало вторым подряд для команды Юрия Матвеева, неделей ранее «шмели» с таким же счетом уступили на выезде «Ахмату».