Монеточка в эфире «Вечернего Урганта» назвала имя своего возлюбленного

Елизавета уже не в первый раз становится гостьей шоу «Вечерний Ургант». Фото: Instagram monetochkaliska

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Туда она пришла по случаю выхода своего нового альбома «Декоративно-прикладное искусство». В ходе программы Монеточка впервые назвала имя своего возлюбленного. До этого многие поклонники певицы долго ломали голову, пытаясь понять, кто же является избранником звезды. Оказалось, что возлюбленным Монеточки является ее продюсер Виктор Исаев, который также появился в студии «Вечернего Урганта».

По словам звезды, их роман начался с дружбы.

— Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное, — поделилась Монеточка.

— На самом деле, когда мы работаем, я иногда даже довожу Лизу до слез. Потому что нужно работать. Я давно этим занимаюсь и меня всегда учили, что музыку нужно делать либо хорошо, либо не делать вообще, — рассказал Виктор Исаев.

Избранником певицы оказался ее продюсер. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант"

Также Монеточка поделилась впечатлениями от своего актерского опыты. Недавно она снялась в фильме «Родные» о семье, которая едет на Грушинский фестиваль.

- Это было очень тяжело. Пару раз даже были моменты, когда я в слезах звонила маме и говорила: «Как я вообще могла на это согласиться?!». Но теперь съемки закончились и я понимаю, что очень скучаю по этому процессу, - рассказала Елизавета.

Вместе с Монеточкой в фильме снялись звездные актеры — Сергей Бурунов и Ирина Пегова. Певица рассказала, что была поражена их уровнем игры.

— Я была счастлива, что мой дебют произошел с такой компанией, — подытожила Монеточка.

Разговоры об актерском искусстве продолжились. Актриса рассказала, что во время съемок в фильме она научилась вызывать у себя слезы. Тогда Иван Ургант попросил девушку продемонстрировать это прямо во время шоу.

Полноценного плача добиться не удалось, но глаза Монеточки все-таки немного увлажнились. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант"

— Кого вспоминаете? Котят? — спрашивал Иван когда камера показывала лицо Елизаветы крупным планом.

— Если честно, я просто не моргаю, — ответила Монеточка.

Полноценного плача добиться не удалось, но глаза Монеточки все-таки немного увлажнились.

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