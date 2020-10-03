За минувшие сутки из больниц были выписаны 96 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус выявили у 165 свердловчан. Среди них больше всего екатеринбуржцев (62 случая).

Общее число случаев коронавируса в Свердловской области достигло 29640.

- Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также оперштаб рассказал о четырех смертельных случаях больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число умерших людей с коронавирусом достигло 611.

В настоящее время в свердловских больницах находится 471 пациент с диагнозом COVID-19. Остальные больные пока в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 96 уральцев. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 22063.

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