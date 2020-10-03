Был один и без одежды: на Урале инспекторы ГИБДД нашли на дороге трехлетнего мальчика

Чтобы мальчик не замерз, полицейский накинул на него свою куртку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Новой Ляли нашли на дороге трехлетнего малыша. Мальчик был один, и, несмотря на осеннюю погоду, верхней одежды на ребенке не было.

- Ребенок был доставлен в МО МВД России «Новолялинский» для дальнейшего разбирательства. Малыш рассказал, что его зовут Ваня. Пока сотрудники полиции устанавливали личности родителей, мальчика напоили чаем с печеньем, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД по Свердловской области.

Силовикам удалось оперативно установить личность мамы ребенка. Ей оказалась 29-летняя женщина.

Прибежавшая в отдел полиции мама мальчика рассказала силовикам, почему ребенок оказался на улице один без присмотра взрослых.

- Мама малыша пояснила, что в утреннее время ушла устраиваться на работу, оставив сына дома с папой. Отец не проконтролировал ребенка, в результате чего мальчик самостоятельно ушел из дома в неизвестном направлении, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники полиции установили, что семья, откуда улизнул мальчик, многодетная и благополучная. На учете в ПДН она не состоит.

Мама Вани пошла устраиваться на работу и оставила ребенка под присмотром отца. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На родителей ребенка полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Благодаря тому, что ребенка вовремя заметили инспекторы ГИБДД, патрулировавшие территорию, мальчик не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что малолетних детей нельзя оставлять без присмотра, особенно на дороге.

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