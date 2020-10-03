«Урал» - ЦСКА 3 октября 2020: онлайн-трансляция

Сейчас армейцы занимают четвертое место в чемпионате Фото: Алексей БУЛАТОВ

После провального матча в Грозном против «Ахмата» команду Юрия Матвеева ждет испытание игрой с московскими армейцами. В прошлом году «шмели» едва не увезли с «Арены Химки» победу, но матч завершился со счетом 1:1.

Сейчас «Урал» занимает 11 место в таблице РФПЛ, а ЦСКА – четвертое. Примечательно, что новым основным вратарем екатеринбуржцев является воспитанник армейцев Илья Помазун, стража ворот взяли в аренду. И не прогадали. На его счету уже с десяток спасений и два приза лучшего игроку матча.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи «Урал» - ЦСКА 3 октября 2020.

Прогнозы букмекеров на матч «Урал» - ЦСКА 3 октября 2020

У ЦСКА намного больше шансов на победу. За всю историю встреч, «Урал» лишь три раза играл с армейца вничью.

Прогноз на матч «Урал» - ЦСКА 3 октября 2020

ЦСКА уверенно победит.

Где смотреть матч «Урал» - ЦСКА 3 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча «Урал» - ЦСКА можно будет посмотреть с 16:25 на канале «Матч Премьер».

Трансляция матча «Урал» - ЦСКА 3 октября 2020

Трансляция матча «Урал» - ЦСКА 3 октября начнется с 16:25 на канале «Матч Премьер».