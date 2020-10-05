Как быстрее всего продвинуть свой бизнес в соцсетях?

И тут на помощь приходят социальные сети, которые позволяют бизнесу не только находить новых клиентов, но и строить с ними долгосрочные отношения. Так какую социальную сеть выбрать, чтобы не запутаться в инструментах продвижения, не тратить очень много денег и не соревноваться с огромным потоком рекламы от более крупного бизнеса? Ведь предпринимателю все-таки нужно концентрироваться на развитии бизнеса, а не на сложных настройках.

Как же выбрать подходящую, наладить работу и ускорить процесс продвижения в сети?

Посмотрите на Одноклассники, как на площадку для продвижения бизнеса. Ежемесячно в социальную сеть заходят больше 40 миллионов пользователей по всей России, что дает вам выход на самую разнообразную аудиторию. При этом возраст аудитории в основном от 30 лет и это позволяет рассчитывать на ее платежеспособность. Есть еще один весомый аргумент. Сеть не настолько переполнена предложениями от бизнеса, чтобы вы тут же становились жертвой конкурентной борьбы. Вы можете стать одним из первых в вашей сфере, в вашем регионе и получать максимальный охват.

А что с инструментами продвижения?

Вы можете вести как группу, так и строить продвижение, используя личный аккаунт.

Начните делать качественный контент, рассказывать о своем бизнесе, приглашайте аудиторию познакомиться с вашим бизнесом и вы увидите эффект. Хотите развиваться быстрее - размещайте рекламу и ваши рекламные объявления смогут увидеть нужная вам аудитория.

Недавно в ОК появилась новая платформа для предпринимателей и SMM-специалистов — «Кабинет бизнеса», который представляет собой единую точку входа для управления всеми рекламными возможностями. В нее интегрированы все основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в ОК: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету.

Каждый инструмент «Кабинета бизнеса» призван облегчить работу предпринимателям и SMM-специалистам, которые ведут бизнес и создают профессиональный контент в ОК. Больше не придется переключаться между вкладками меню — все необходимое отображается прямо в здесь.

К примеру, доступ к рекламному кабинету и статистике позволяет наглядно видеть результаты своей работы и корректировать контентную политику. Доступ к чатам и сообщениям дает возможность быстро переходить ко входящим сообщениям от клиентов. Звонки в видео- и аудиоформате облегчают созван с подписчиками или коллегами для презентаций, совещаний, интервью. Трансляциями позволяют заметно увеличивают охват благодаря функционалу уведомления пользователей. Например в «Кабинете бизнеса» можно запланировать прямую трансляцию с презентацией вашего товара и тут же поставить на продвижение, чтобы пригласить как можно больше зрителей.

Тут же вы сможете отслеживать результаты вашего продвижения, что поможет оптимизировать кампании, выбирать нужную аудиторию, управлять географией вашего продвижения.

Интерфейс «Кабинета бизнеса» интуитивно понятен, так как оптимизирован для пользователей с минимальным опытом продвижения своих товаров и услуг. Он доступен на всех платформах: в десктопной и мобильной версии сайта, приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из главного меню в ОК под фотографией профиля. Работая внутри кабинета бизнеса вы будете иметь доступ ко всем акциям, проводимым Одноклассниками, и новым инструментам, которые помогут вам в развитии вашего бизнеса.

Например для новых пользователей рекламного кабинета сейчас предлагаются бонусы, которыми вы можете воспользоваться после заведения рекламной кампании. Удачи Вам в продвижении вашего бизнеса!