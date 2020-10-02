Доход в 52 миллионов рублей: на Урале будут судить банду наркоторговцев из 26 человек

Самое строгое наказание по вышеназванным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет

Главное следственное управление свердловского главка МВД завершило расследование громкого дела о распространении наркотиков. В числе обвиняемых 21 мужчина и 5 женщин – большинство из них ранее судимые. ОПС действовала на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.

- За время существования криминальная структура успела реализовать запрещенных веществ на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств. Сыщиками изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 000 разовых доз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек, - пресс-секретарь главка, полковник Валерий Горелых.

Банда распространяла наркотики через интернет-магазины Internetshop777, Twix Twix и Kit Kat. Покупателям показывали прайс и предлагали выбрать наиболее удобный район, где располагались закладки.

- Среди обвиняемых граждане Малых, супруги Тавафиевы, Шайдуллин, Панфилов, Поминов, Шпакович, Хомякова, Шевелев, Верзаков, Декунов, Харин, муж и жена Семёновы, Черменинов, Абдивалиев, Бекболотов, Бактыбек, Равшанбек, Шарафеева и Еров. В отношении 15 наиболее активных участников сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавил Валерий Горелых.