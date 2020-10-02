В Екатеринбурге будут судить живодера, жестоко избившего собачку в лифте

Мужчина со всей силы пнул Николь. Фото: фонд "Зоозащита" / скриншот с записи камеры видеонаблюдения

В Екатеринбурге под суд отправили живодера, который в конце этого лета в лифте многоэтажки на улице Латвийская жестоко избил маленькую собачку по кличке Николь. Мужчина со всей силы пнул животное в бок – да так, что оно, ударившись о стенку лифта, отскочило. Но на этом он не остановился, продолжив избивать собаку. За всем этим наблюдала его подруга, хозяйка Николь.

Лишь спустя несколько дней волонтерам вместе с полицией удалось забрать собаку и отвезти в ветклинику. У Николь взяли все необходимые анализы, провели УЗИ и рентген. Ветеринары обнаружили у нее кисту яичника и кровь в мочевом пузыре.

- До конца довести УЗИ мы не смогли – собаке было очень больно. Обнаружены многочисленные гематомы, перелом клыка, кровоизлияние. Собака хромала на заднюю лапу, - рассказывали тогда волонтеры фонда «Зоозащита». – Удивляемся, как она вообще осталась целой после нанесения таких побоев.

После обследования собаку оставили на передержке у одного из добровольцев фонда, где Николь живет до сих пор – вплоть до решения суда. Животное с каждым днем чувствует себя все лучше и идет на поправку. Пока что волонтеры не имеют права отдавать ее кому бы то ни было, однако уже выстроилась очередь желающих приютить кроху. И, кстати, не только из Свердловской области, но и из других регионов России!

Фото: фонд "Зоозащита"

А на мужчину, избившего Николь, завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье».

- До решения суда фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, живодеру теперь грозит либо штраф до 80 тысяч рублей, либо тюрьма до трех лет. Кстати, сам он объяснил, что просто захотел «придать собаке ускорение», потому что в тот вечер она его не слушалась и отказывалась заходить в лифт.

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