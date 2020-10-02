Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 октября 2020 года

В Свердловской области идет прививочная кампания от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 164 новых случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу новых заболевших граждан традиционно оказался Екатеринбург: +88 случаев.

Остальные носители COVID-19 выявлены в Ирбите, Новой Ляле, Нижней Салде, Серове, Качканаре, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Фото: сервис Яндекс.Статистика

Общее число инфицированных коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 29 475 человек, из которых 21 967 человек полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 89 человек.

На сегодняшний день 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 87 из них находятся в палатах реанимации, 45 – подключены к аппаратам ИВЛ. Также статистика пополнилась двумя новыми случаями смертей от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 607 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)