Бросается с ломом и молотком: неадекватный екатеринбуржец терроризирует жильцов высотки в Академическом

Сергею отключили электричество, но после вспышки коронавируса его снова включили. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге житель Академического держит в страхе жильцов всего подъезда. Мужчина по имени Сергей регулярно бросается на них то с гаечным ключом, то с молотком. Во время его последней подобной выходки жильцы дома вызвали полицию. Силовики задержали Сергея и увезли его в полицию, но жильцы дома считают, что скоро все может повториться.

- Человек просто антиобщественен. Ему 33 года и он постоянно пьет. А еще у него долгов за квартиру около 70 тысяч, - рассказывает «КП» житель многоэтажки по имени Илья.

Он лично не раз разговаривал с Сергеем и пытался его вразумить, просил, чтобы мужчина перестал устраивать дома шумные вечеринки, так как они мешают соседям. Но на дебошира это не подействовало.

- Дом у нас нормальный. Все люди – семейные. Мы с ним боремся уже очень долго. Привлекали ГБР, но они ничего не могу с ним сделать, просто разговаривают и уходят, а в последнее время он просто не открывает им дверь, - рассказывает Илья. - Я много раз сам пытался с ним поговорить, но он каждый раз выходит на разговор с молотком… Человек неадекватен, – сетует Илья.

Он рассказал, что перед вспышкой коронавируса Сергею отключили электричество, чему соседи были несказанно рады. Но после пандемии правительство распорядилось не отключать должникам коммунальные услуги, поэтому Сергей вновь начал терроризировать соседей громкой музыкой.

В конце сентября дебошир вновь устроил вечеринку, а потом взял молоток и пошел пугать соседей. Происходящее сняла камера видеонаблюдение. На кадрах видно, что сначала Сергей разгуливает по подъезду с молотком, а затем он вооружился уже ломом. После этого он вновь взял молоток и начал стучать по стенам. В итоге соседи вызвали полицию.

- По данному факту гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции №4. В отношении него сотрудники полиции составили административный материал за «мелкое хулиганство», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru