«Несправедливо, что роль матери нигде не отражается»: екатеринбурженка сменила отчество на Ириновну

Фото: предоставлено Аллой Чикинда/Наталией Крюковой

ЛГБТ-активистка из Екатеринбурга поменяла отчество на матчество. Алла Чикинда решилась на перемены этой графы осознанно, объясняя, что ей никогда не нравилось ее прежнее отчество. Теперь в Свидетельстве о рождения вместо Васильевны она стала Ириновной.

- Несколько раз я наталкивалась в интернете на новости, когда люди меняли отчество на матчество. И я подумала, что я тоже хочу. Наша система построена так - имя отца зафиксировано везде, фамилию в большинстве случаев получаем от отца, женщины берут фамилию мужа. На дворе 21 век и женщины обязаны брать фамилию супруга. Роль матери в жизни человека нигде не отражена. Мать девять месяцев вынашивает ребенка, рожает, первые годы заботится о малыше. Это несправедливо. Я решила отдать должное своей маме. Да и отчество мое мне никогда не нравилось, - объяснила Алла.

По словам девушки, чтобы поменять отчество, ей не пришлось проходить через все круги бюрократического ада. Сначала Алла позвонила в ЗАГС, уточнила информацию, а затем написала заявление. Екатеринбурженка уточнила, что в ведомстве даже не удивились ее стремлению взять матчество. Через тридцать дней она уже получила новое Свидетельство о рождении. Теперь впереди смена остальных документов.

Кстати, Аллу поддержали ее родственники и знакомые. Друзья даже восхитились ее смелостью. Но по словам екатеринбурженки, к ней не часто обращаются по отчеству.

- Конечно, я советовалась с мамой, прежде чем взять матчество. Она мне сказала, что ей будет очень приятно, - добавила она.

Отметим, это не первый случай, когда уральцы меняют отчество на матчество. Но среди многих выделился Сергей Мухлынин. Мужчина вписал в графу «отчество» Веро-Викторович. Так житель Екатеринбурга почтил память своей матери.