«Ему можем помочь только мы»: Борис Гребенщиков поддержал тяжелобольного малыша из Екатеринбурга

Мальчику всего два месяца, но его жизнь уже висит на волоске. Фото: mishkawinsma в Instagram

Лидер легендарной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, также известный как «БГ», записал видеообращение в поддержку тяжелобольного малыша из Екатеринбурга Миши Бахтина.

- Маленькому мальчику Мише Бахтину два месяца. Его жизнь в опасности. Государство помочь ему не может. Ему можем помочь только мы. Если у вас есть возможность, помогите ему, пожалуйста, - попросил музыкант.

У двухмесячного мальчика – спинально-мышечная атрофия (СМА). Ему диагноз поставили очень рано – это первый в России такой случай. Поэтому сейчас родители Миши открыли сбор средств на уникальный препарат «Золгенсма», который поможет малышу поправиться.

Стоимость укола – порядка 160 миллионов. На сегодняшний день родителям удалось собрать чуть больше 41 миллиона рублей. Поддержать Мишу решили многие известные люди. Первым стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Видеообращение в поддержку Миши записал также лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

И вот теперь – Борис Гребенщиков.

- Счастье осознавать, что к твоему горю неравнодушны такие люди! что Борис Борисович поверил и просит о помощи вместе с нами. Мы знаем, что будем услышаны, что Мишенька обязательно будет счастливым, - поделились радостью родители Миши.

Сейчас малыш находится в реанимации, однако врачи наблюдают положительную динамику после второго укола препарата. По словам его папы Дмитрия Бахтина, медики пришли к выводу, что, если поставить укол до четырех месяцев, болезнь получится побороть.

Дети с СМА – далеко не первый случай для Свердловской области. Двум семьям уже удалось помочь. Так, например, малышка Аня Новожилова улетела в США, чтобы поставить укол препарата. Побороть болезнь удалось Лизе Краюхиной из деревни Боярка.

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