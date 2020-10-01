Путешествие на машине выходного дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году осень на Урале выдалась по-настоящему красочной и теплой. Пусть мы уже перевернули календарь на октябрь, синоптики обещают в начале месяца комфортную погоду, как раз такую, которая позволит провести еще немного времени на свежем воздухе. Впереди выходные: 3 октября обещают плюс 14 градусов, а 4 октября – до плюс 7 градусов без осадков. Пора отправить на природу. «Комсомольская правда» вместе с автопутешественником Андреем Ермоленко составили маршрут выходного дня, что посмотреть в окрестностях Екатеринбурга.

УВИДЕТЬ УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ

Урал – это прежде всего горы. У нас на Среднем Урале тоже есть на что посмотреть. Вот, например, из самых ближайших от центра Екатеринбурга находится гора Волчиха. Чтобы добрать до нее, нужно ехать по Московскому тракту в сторону Ревды – сорок минут на машине и вы на месте.

Издалека Волчиха напоминает конус вулкана. Высота ее - 526 метров над уровнем моря. А вот с горы открывается замечательные виды на Волчихинское водохранилище.

Посещение горы бесплатное. Внизу есть просторная парковка, а сам подъем не очень крутой – справиться любой новичок и ребенок. Тут же есть и горнолыжный комплекс.

ГОРА БЕЛАЯ

Известный горнолыжникам комплекс «Гора Бела» работает круглый год. Осенью там как раз меньше людей, а на вершину можно добраться по канатной дороге. Кстати, подъемники работают с четверга по воскресенье.

- На горе Белой часто бывает туман, поэтому нужно смотреть прогноз погоды. А то получится, что вы подниметесь наверх и попадете в огромное облако, - советует Андрей Ермоленко.

Самая высокая точка - 246 метров. Есть бассейн, парковка, рестораны, зимой работает прокат коньков и лыж.

Доехать до горы Белой можно за 2,5 часа от Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила.

Стоимость одного подъема – 130 рублей.

СКАЛА СТАРИК КАМЕНЬ

Гора Старик-Камень — одна из высочайших вершин хребта Весёлые горы - 755 метров . И это самая высокая гора Горноуральского округа. Находится недалеко от Нижнего Тагила.

Форма скалы напоминает очертание человеческого лица. Именно поэтому гору назвали Старик-камень. На самую вершину можно без труда забраться или даже заехать на проходимом автомобиле.

- Гора находится на территории Висимского заповедника, можно попасть туда с их сотрудниками. Виды открываются замечательные - километров на 50 километров вдаль, чуть ли не до границы Пермского края, за Нижний Тагил на Юг. Кривые сосны добавляют антуража, - продолжает путешественник Андрей Ермоленко. – В 1942 году тут разбился самолет ЛИ-2, который летел в Нижний Тагил из Куйбывева с гендиректором завода №18 и конструктором самолета ИЛ-2 Сергеем Ильюшиным. Это место является достопримечательностью.

На горе Старик-камень остались обломки этого разбитого самолета, и любой желающий сможет прикоснуться к истории.

Добрать до этого места от Екатеринбурга можно за 2, 5 часа, если ехать в сторону Невьянска.

Уральские горы есть и в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРАМАШЕВО

Помимо гор в Свердловской области есть живописные реки и деревни. Село Арамашево одно из них. Туда можно добраться на машине от Екатеринбурга за два часа по дороге в сторону Режа.

Арамашево было основано в 1632 году, как форпост для защиты караванов. Населенеый пункт расположился в лесистой местности на левом берегу реки Реж при устье левого притока Арамашки. В пределах Арамашево находятся несколько скал Мамин Камень, Церковный Камень, Шайтан-Камень, Шуриков-Камень и другие.

- Это одно из самых старых сел Урала. Классическое село еще до горнозаводской цивилизации.. В Арамашево есть замечательная церковь на горе, также есть Краеведческий музей. Работают коренные жители села. Можно покататься на лошадке, - отмечает наш эксперт.

ПОСЕЛОК СЛОБОДА

В двух часах езды от Екатеринбурга в сторону Первоуральска расположился поселок Слобода. В ближних окрестностях села находятся красивые известняковые скалы. Чуть выше по течению от церкви, на правом берегу Чусовой поднимаются Слободские скалы. Название возникло по населенному пункту.

- Это типичные виды Урала. Также вы увидите подвесной мост и местную достопримечательность - Георгиевскую церковь на скале, сами скалы, на которые можно легко подняться, - объясняет Ермоленко.

Уральский марс. Фото: Юлия СТАЛИНА

УРАЛЬСКИЙ МАРС

Одно из самых красивых и необычных мест Среднего Урала, которое приведет в восторг любого, кто здесь побывает. Необычные пейзажи, напоминающие марсианские или лунные, возникли на месте глиняных карьеров. Официально это место называют Полдневским участком Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Месторождение вытянуто полосой на 20 километров к югу от станции Богданович.

Вход туда бесплатный и это также привлекает большое количество туристов. В отличии ль далекой планеты, на уральском марсе есть водоем непривычно красного-цвета. Такой окрас вода получила а за счет высокого содержания в глине различных элементов: пирита, слюды, зерен кварца, марказита, рутила, ильменита. Купаться здесь категорически запрещено.

Андрей Ермоленко советует приезжать сюда или рано утром, или уже ближе к вечеру. Но не забывайте, что сейчас световой день стал короче.

Добраться можно от Екатеринбурга за два часа если ехать в сторону Багдановича.