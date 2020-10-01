Выбросил на окраине кладбища: на Урале отморозок жестоко избил женщину-таксиста, чтобы угнать ее машину

После того, как парня поймали, он во всем сознался. Фото: скриншот видео программы "Патрульный участок"

Под Сысертью жестоко избили женщину-водителя такси.

Все произошло 28 сентября в селе Щелкун. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что на окраине села – рядом с местным кладбищем – нашел женщину с окровавленной головой. Она лежала прямо на дороге.

Полицейские установили, что пострадавшей оказалась 36-летняя женщина, которая работает водителем такси. Силовики выяснили, что утром 28 сентября на своем Hyundai Solaris она подвозила пассажира. В какой-то момент мужчина попросил ее сделать остановку. Затем отморозок набросился на ничего не понимающую женщину и начал ее душить.

Жертве удалось вырваться и выбежать из машины, но нападавший бросился за ней.

- Нападавший догнал ее и нанес удар кулаком в голову, после которого женщина упала и потеряла сознание. Видимо, этого злоумышленнику показалось мало. Он продолжил избивать жертву, нанеся порядка 10 ударов деревянной доской по ее голове, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Неизвестно, чем бы кончилась экзекуция, если бы рядом не оказался случайный свидетель. Он спугнул отморозка. Мужчина сел в машину, принадлежащую таксистке, и уехал.

Оперативникам удалось задержать нападавшего по горячим следам – в тот же вечер. Им оказался 25-летний парень. До этого он воспитывался в одном из детских домов в Алапаевском районе и в прошлом был неоднократно судим. В Сысертском районе он перебивался временными заработками.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в момент нападения подозреваемый возвращался из гостей от знакомого, с которым он вместе воспитывался в детском доме.

- Друзья выпили, затем гость вызвал такси, чтобы доехать до места жительства. Перед тем, как отправиться в путь, он успел еще и употребить наркотик. В салоне такси наркотики и алкоголь сделали свое дело, и видеть мир гражданин стал немного иначе. Недалеко от кладбища он попросил водителя остановиться, после чего напал, - рассказал Валерий Горелых.

После задержания задержанный не стал отрицать свою вину и во всем сознался. Также он показал место в лесу, где спрятал угнанную машину.

У таксистки медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и предплечья. Позже ее перевезли в больницу Екатеринбурга. Там женщину прооперировали. Сейчас она продолжает находиться под наблюдением врачей.

На мужчину завели уголовное дело по статьей 166 УК РФ «Угон с применением насилия неопасного для жизни». По этой статье угонщику грозит до семи лет лишения свободы.

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